Rubber Leaf: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rubber Leaf stellte am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Rubber Leaf mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 43,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at