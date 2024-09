Rückschlag für Astrazeneca mit Krebsmedikament in Phase-3-Studie

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Das Krebsmedikament Datopotamab Deruxtecan von Astrazeneca hat in einer Phase-3-Studie die Zielvorgaben nicht erreicht, so dass die mögliche Zulassung durch die US-Arzneimittelaufsicht Food and Drug Administration in Frage steht. Der Pharmakonzern teilte am Montag mit, dass das experimentelle Medikament an mehr als 700 Brustkrebspatientinnen getestet wurde, die zuvor mit einer endokrinbasierten Therapie und mindestens einer systemischen Therapie behandelt worden waren.

Die Ergebnisse der Phase-3-Studie zeigten keine statistische Signifikanz in der finalen Gesamtüberlebensanalyse für Patientinnen im Vergleich zum aktuellen Therapiestandard, der Chemotherapie, so Astrazeneca.

In einer Phase-3-Studie wird untersucht, ob ein Medikament Vorteile für eine bestimmte Patientengruppe innerhalb einer breiteren Kategorie einer Krankheit bietet. Es ist die letzte Studienphase, bevor Unternehmen eine behördliche Zulassung für die Vermarktung eines Medikaments beantragen können.

Das heutige enttäuschende Studienergebnis gefährdet die Zulassung durch die US-amerikanische FDA, sagte Shore-Capital-Analyst Sean Conroy in einer Research Note. "Da es keinen klaren Gesamtüberlebensvorteil gibt, halten wir eine Zulassung nun für weniger wahrscheinlich", schrieb Conroy. Shore Capital erwartet eine Entscheidung der FDA im ersten Halbjahr 2025.

Susan Galbraith, Executive Vice President, sagte, das Ergebnis habe dennoch klinischen Wert und werde den Zulassungsbehörden mitgeteilt.

Die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns verliert im frühen Handel in Europa um 1,2 Prozent auf 116,52 britische Pfund.

