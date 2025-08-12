Kein Ukraine-Abkommen 12.08.2025 11:13:08

Rüstungsaktien erholen sich: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Plus

Rüstungsaktien erholen sich: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Plus

Die Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gehören am Dienstag zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt.

• Rüstungs-Aktien mit Gegenbewegung
• Trump will kein Ukraine-Abkommen mit Russland schließen
• RENK legt am Mittwoch Zahlen vor

Die Rheinmetall-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise 1,1 Prozent auf 1.562,50 Euro, während die Anteilsscheine von RENK 0,26 Prozent höher bei 60,57 Euro notieren und HENSOLDT-Aktien 0,65 Prozent auf 85,30 Euro zulegen.

Nachdem die Rüstungswerte am Vortag vor dem Hintergrund der am Freitag anstehenden Ukraine-Gespräche zwischen den USA und Russland unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten, scheinen am Dienstag wieder Anleger günstige Einstiegschancen zu wittern. Schon Jefferies-Analystin Chloe Lemarie hatte die jüngste Kursschwäche laut dpa-AFX als Chance für einen möglichen Einstieg gewertet.

Trump will keine Ukraine-Abkommen schließen

Möglicherweise stützen ebenso Aussagen von US-Präsident Trump, wonach er von dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg erwarte. "Ich werde keinen Deal machen<", verlautete er bei einer Pressekonferenz in Washington und meinte, dass dies nicht seine Aufgabe sei. Er fügte jedoch hinzu, dass er gerne eine Waffenruhe sehen würde. "Ich möchte den besten Deal sehen, der für beide Seiten erzielt werden kann."

Rheinmetall enttäuscht mit schleppendem Auftragseingang

Erst letzte Woche hatte der deutsche Rüstungsriese Geschäftszahlen vorlegt, die auf ein verhaltendes Echo stießen. So verfehlte Rheinmetall die Erwartungen: Ein Umsatzplus von fast neun Prozent auf 2,43 Milliarden Euro sowie ein Anstieg des operativen Ergebnisses auf 276 Millionen Euro blieben hinter der Vorabschätzungen der Analysten zurück. Die operative Marge sank von 12,1 Prozent auf 11,3 Prozent. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg unter dem Strich auf 131 Millionen Euro, verglichen mit 62 Millionen Euro im Vorjahr. Immerhin: Für die zweite Jahreshälfte, insbesondere im vierten Quartal, rechnet Rheinmetall-Chef Armin Papperger mit deutlich mehr Aufträgen: ""Unsere Auftragsbücher sind voll und werden sich in Zukunft weiter füllen", so der CEO bei der Quartalsvorlage.

RENK legt am morgigen Mittwoch Zahlen vor

HENSOLDT konnte Ende Juli derweil mit kräftigem Wachstum überzeugen. Die Aufrüstung in Europa bescherte dem Radar-Spezialisten ein pralles Auftragsbuch. Beim Panzergetriebehersteller RENK wird es am morgigen Mittwoch spannend: Hier wird der Rüstungskonzern über seine Ergebnisse im ersten Halbjahr 2025 informieren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Intel-Aktie verteuert sich: Trump hebt Leistung des Unternehmenschefs hervor
DroneShield-Aktie im Aufwind: SentryCiv-Start nun eingepreist?
Plug Power-Aktie trotzdem freundlich: Plug Power steckt weiter in den roten Zahlen

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com,RENK Group AG,HENSOLDT,Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf US-Inflationsdaten: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag kaum. Die asiatische Börsen zeigten sich freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen