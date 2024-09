Rumäniens größter Anbieter von Medieninhalten entscheidet sich für Verimatrix Streamkeeper

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitstechnologien für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass sich die Antena TV Group, der größte Medienproduzent des Landes mit Sitz in Bukarest, für die Verimatrix Streamkeeper-Suite von Cybersicherheits- und Anti-Piraterie-Technologien entschieden hat.

Die Antena TV Group, die seit 1993 erstklassige Inhalte anbietet, verfügt über Antena 1, Antena Stars, Happy Channel und ZU TV. Darüber hinaus ist sie mit ihren digitalen Angeboten innovativ auf dem rumänischen Markt tätig, darunter der Streaming-Dienst AntenaPLAY, der als erstes Angebot die Leistung von Verimatrix Streamkeeper nutzen wird. Um das wachsende Portfolio an Angeboten umfassend gegen Bedrohungen wie Reverse Engineering zu schützen, wird Verimatrix Streamkeeper nun einen erstklassigen, mehrschichtigen Schutz vor digitaler Piraterie bieten, um die Geschäfte von AntenaPLAY.ro weiter zu stärken und die Einhaltung von Branchenstandards zu gewährleisten.

Verimatrix Streamkeeper ist die erste kampffähige Produktsuite der Branche, die Content-Schutz und Cybersicherheit kombiniert. Sie wurde speziell entwickelt, um Videopiraterie zu blockieren, aufzuspüren und auszuschalten, den Verlust von Videoinhalten konsequent zu verhindern und ein hervorragendes Zuschauererlebnis zu gewährleisten. Da Streaming-Plattformen, CDNs und Apps angegriffen werden, stehlen Piraten nicht nur Inhalte, sondern wirken sich auch negativ auf die Abonnenteneinnahmen aus und erhöhen die Kosten für die CDN-Verteilung. Führende Eigentümer von Inhalten, Rechteinhaber, Streaming-Plattformen, Nichtregierungsorganisationen und andere wenden sich an Verimatrix Streamkeeper's Multi-DRM, Counterspy und Watermarking-Lösungen für fortschrittlichen, mehrschichtigen Schutz.

"AntenaPLAY verlangt Schutz durch eine Lösung, die die erforderliche Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Kosteneffizienz und einfache Verwaltung bietet", sagte Mihai Ionita, CEO der Antena TV Group. "Wir waren besonders beeindruckt von der hervorragenden Unterstützung während der Integrationsphase und wie reibungslos Verimatrix Streamkeeper mit unserem bestehenden Ökosystem zusammenarbeitet. Das hat den ganzen Prozess wirklich effizient und stressfrei gemacht."

"Wie wir schon sagten, ist die Streamkeeper-Suite von Verimatrix weit entfernt von einem Standard-Anti-Piraterie-Patch – sie ist eine bewährte Festung für sehr wertvolle Inhalte, die Unternehmen wie die wachsenden digitalen Plattformen der Antena TV Group antreiben", sagte Andrew Bear, Leiter des Anti-Piraterie-Geschäfts bei Verimatrix. "Wir freuen uns, Antena TV Group als eines der jüngsten europäischen Unternehmen ankündigen zu können, das sich für Streamkeeper entschieden hat."

Über die Antena TV Group

Von den beliebtesten Sendungen über Serien mit emotionalen Geschichten bis hin zu Nachrichten über Menschen – Antena Group schafft seit mehr als 31 Jahren unvergessliche und einzigartige Fernseherlebnisse und ist der größte Anbieter von 100 % rumänischen Inhalten. Wir entwickeln uns ständig weiter, denn der Erfolg liegt in den Menschen – in talentierten Teams aus leidenschaftlichen, phantasievollen Fachleuten, die Ideen in außergewöhnliche Inhalte und einzigartige Erlebnisse umsetzen. Besuchen Sie www.a1.ro.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912124572/de/