|
31.10.2025 06:31:28
Rush Enterprises B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Rush Enterprises B hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rush Enterprises B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,88 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rush Enterprises B 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.