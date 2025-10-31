Rush Enterprises B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rush Enterprises B hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rush Enterprises B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,88 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rush Enterprises B 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at