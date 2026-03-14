Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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14.03.2026 10:35:20
Russian and Belarussian flags to return at 2026 Paralympics
The International Paralympic Committee has granted six wildcard spots to Russia and four to Belarus for the upcoming Winter Games. The athletes will not be required to participate under a neutral flag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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