Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
19.07.2026 05:43:20
Russian ballistic missiles rock Kyiv
Fires broke out across the Ukrainian capital after Russia's latest missile attack. Several people have been injured in Kyiv and emergency services are at the scene.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!