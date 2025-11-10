Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
10.11.2025 14:11:14
Russian investors stuck in limbo as EU mulls using frozen central bank funds
Alongside the reserves of Russia's central bank, assets belonging to private Russian investors have also been frozen in the EU. In theory, investors are allowed to reclaim them. But in practice, that's nearly impossible.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
