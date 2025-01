Russische Armee erobert Ort im Donbass

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Russische Truppen haben in der Ostukraine nach Berichten auf beiden Seiten die Kleinstadt Welyka Nowosilka besetzt. Der ukrainische Militärblog DeepState, der der Armee nahesteht, sah auf seiner aktualisierten Karte nur noch eine Straße am Stadtrand in der Hand der Verteidiger. Russische Militärbeobachter schrieben auf dem Blog Dwa Majora, das Landstädtchen sei nach einem Jahr Kampf erobert worden.

"Es gelang, Einheiten des Gegners einzukesseln, die zwar ihre Kommandeure um einen Befehl zum Rückzug baten, ihn aber nicht bekamen", hieß es auf russischer Seite. Eine ukrainische Bestätigung dafür gab es nicht. Allerdings hatte in den Tagen zuvor auch ein ukrainischer Armeesprecher davor gewarnt, dass den Truppen dort die Einkesselung drohe.

Offiziell äußerten sich die Militärführungen beider Seiten nicht zur neuen Lage. Der ukrainische Generalstab schrieb im Lagebericht für Sonntagmorgen nur von Kämpfen bei Welyka Nowosilka. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau hatte am Freitag von einem entscheidenden Durchbruch berichtet.

Welyka Nowosilka war vor dem Krieg eine Kleinstadt mit etwa 5.300 Einwohnern. Es ist der südwestlichste Frontabschnitt im Gebiet Donezk, dicht an der Grenze zum Gebiet Saporischschja. Russland führt seit fast drei Jahren Krieg gegen das Nachbarland Ukraine.

Die Ukraine griff nach Angaben des Kiewer Generalstabs nachts zum zweiten Mal binnen weniger Tage die große Raffinerie der russischen Stadt Rjasan mit Drohnen an. Russische Telegramkanäle zitierten Anwohner der Stadt südöstlich von Moskau, die von einer Serie von Explosionen und Feuer berichteten./fko/DP/jha