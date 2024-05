Russland meldet Drohnen-Alarm in Tatarstan

MOSKAU (dpa-AFX) - Wegen Drohnenangriffen aus der Ukraine haben die russischen Flughäfen in Kasan und Nischnekamsk in der Teilrepublik Tatarstan am Donnerstag zeitweilig den Betrieb einstellen müssen. Medien berichteten vom Abschuss eines ukrainischen Leichtflugzeugs vom Typ Aeroprakt A-22, das zu einem unbemannten Flugkörper umgebaut worden sei. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete lediglich den Abschuss einer nicht näher bezeichneten Drohne. Nach einer Unterbrechung nahmen die Flughäfen ihren Betrieb wieder auf.

Schon zuvor war Tatarstan Ziel von Drohnenangriffen aus der Ukraine gewesen. Auch dabei hatte der Flughafen in Kasan zeitweilig seinen Betrieb unterbrochen. Mehrere Unternehmen in Tatarstan verfügten laut örtlichen Medienberichten am Donnerstag eine Evakuierung angesichts der Gefahr.

Der Luftalarm erschütterte Tatarstan, das in seiner Hauptstadt Kasan in fünf Monaten vom 22. bis 24. Oktober den Gipfel der Brics-Staaten ausrichtet. Russland ist in diesem Jahr Gastgeber des jährlichen Treffens der aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Die Abkürzung Brics steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Inzwischen gehören aber weitere Länder zu dem losen Verbund.

Nach Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden mehr als 50 ukrainische Drohnenangriffe innerhalb von 24 Stunden abgewehrt. Zudem seien sechs Raketen vom US-Typ ATACAMS, vier Anti-Radar-Raketen vom US-Typ HARM und drei Lenkbomben vom Typ AASM Hammer aus französischer Produktion zerstört worden. Details nannte das Ministerium nicht. Die Angaben waren auch nicht von unabhängiger Seite überprüfbar./mau/DP/ngu