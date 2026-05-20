Ryanair präsentierte Quartalsergebnisse

Ryanair äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ryanair -0,590 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,58 Prozent auf 2,94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,77 USD beziffert, während im Vorjahr 3,14 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 18,01 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at