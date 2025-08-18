18.08.2025 08:48:38

S-Bahn fährt wieder zwischen Frankfurt und Offenbach

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer mehr als sechswöchigen Sperrung rollen wieder S-Bahn-Züge zwischen Frankfurt und Offenbach. Die ersten Züge befahren die Strecke, die teilweise durch Tunnel führt, seit 5.00 Uhr morgens. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Am Morgen gab es allerdings Verzögerungen auf der Strecke, als Grund wurden technische Störungen angegeben.

Die Bauarbeiten sind auch nicht beendet - daher gibt es weiter Einschränkungen: Für die Nächte und in den hessischen Herbstferien vom 2. bis 20. Oktober kündigt die Deutsche Bahn Sperrungen auf der Strecke an.

Die jüngste Sperrung begann am 4. Juli, sie betraf den Abschnitt zwischen Frankfurt-Ostendstraße und Offenbach-Ost. Es waren Ersatzbusse unterwegs, zudem wurden Züge über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet. Schon zuvor war die Strecke nachts und an Wochenenden gesperrt.

Neue Gleise und Weichen

Währenddessen wurden nach Bahnangaben Gleise, Weichen und die Tunnelnotbeleuchtung instand gesetzt. Die Bahn erneuert zudem den Brandschutz an den unterirdischen Stationen und saniert die Station Frankfurt-Mühlberg. Insgesamt werden laut dem Unternehmen rund 180 Millionen Euro investiert.

Ab diesem Montag rollt auch die Odenwaldbahn wieder durchgängig, wie der Betreiber Vias mitteilt. Nach der Sprengung der Zeller Brücke bei Bad König seien "sämtliche Stationen wieder ohne Umstieg zu erreichen". Wegen akuter Einsturzgefahr der Brücke war die Bahnstrecke Mitte Mai gesperrt worden. Es waren Ersatzbusse unterwegs./isa/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trump-Putin-Gipfel: ATX knapp im Minus erwartet -- DAX steuert auf freundlichen Start zu -- Asiatische Indizes legen zu - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt wird am Montag etwas tiefer erwartet, während der deutsche Leitindex die neue Handelswoche höher beginnen dürfte. An den asiatischen Aktienmärkten ist die Stimmung zu Wochenbeginn gut. Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit unterschiedlicher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen