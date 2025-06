S-Bahn-Verkehr in Berlin wegen Unwetters erneut eingestellt

BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Wegen eines Unwetters hat die Bahn den Zugverkehr im gesamten Berliner S-Bahnnetz zum zweiten Mal in dieser Woche eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Abend auf X mit. "Auf Grund von witterungsbedingten Beeinträchtigungen wird der Zugverkehr im gesamten S-Bahnnetz eingestellt", hieß es. Als Ursache nannte die Bahn umgestürzte Bäume. Bereits am Montag hatte es in Berlin ein heftiges Unwetter gegeben.

Seit 18.15 habe die S-Bahn den Verkehr eingestellt, sagte ein Sprecher der Bahn. Es seien Äste und Bäume auf die Gleise gestürzt. Deswegen habe man sich dazu entscheiden, den Betrieb vorübergehend auf allen Linien einzustellen. Die Züge, die bereits unterwegs waren, warteten das Unwetter am nächsten Bahnhof ab. Die Aufräumarbeiten liefen auf Hochtouren, sagte der Sprecher.

Man versuche so schnell wie möglich, die Strecken freizuräumen. Es sollte zeitnah informiert werden, sobald die Sperrung aufgehoben sei. Die Betroffenen sollten sich auch über die Internetseite der Bahn informieren, erklärte der Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für weite Teile Brandenburgs und für Berlin eine Unwetterwarnung herausgegeben. Der DWD rechnete mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde./wpi/DP/stw