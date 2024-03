S IMMO-Aktie: Ausstieg aus Kroatien und Slowakei wird in Betracht gezogen

Das teilte das Unternehmen am Montagabend in einer Aussendung mit. Im Zentrum der Strategieänderung stehe "die schrittweise Portfoliobereinigung allen voran um kleine und mittelgroße Büroimmobilien mit begrenztem Entwicklungspotenzial".

Diese strategische Weichenstellung sehe - "je nach Marktentwicklung und nur dann, wenn angemessene Preise erzielt werden können" - Veräußerungen in Kroatien, der Slowakei und Österreich vor, die zu einem vollständigen Marktaustritt in Kroatien und der Slowakei führen könnten. In Österreich soll den Angaben zufolge jedenfalls ein Portfolio bestehen bleiben. Die Erträge aus den Veräußerungen will das Unternehmen dann "strategiekonform in ertragsstarke Büro- und Gewerbeflächen in der CEE-Region" reinvestieren, hieß es in der Mitteilung weiter.

