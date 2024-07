S IMMO-Aktie leichter: Rückzug aus Kroatien nahezu abgeschlossen

So konnte der Immobilienkonzern den Verkauf des HOTO Business Towers am südwestlichen Rand des Geschäftsviertels von Zagreb abschließen, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Das mit 15 Stockwerken 60 Meter hohe Bürogebäude verfügt über eine Fläche von 15.500 Quadratmeter.

Die S IMMO hat das Bürogebäude 2019 von ihrem früheren Aktionär, der mittlerweile maroden Signa, übernommen.

Für einen kompletten Rückzug aus dem kroatischen Markt muss nur noch der Verkauf des Zagrebtower abgeschlossen werden. Der Vertrag sei bereits unterzeichnet, teilte das Unternehmen mit. Es handelt sich dabei um eine 22-geschossige Büroimmobilie mit 25.300 Quadratmeter Gesamtmietfläche. Die S IMMO erwarb diese Immobilie 2020.

Zwar nennt die S IMMO die Verkaufspreise nicht, aber den Buchwert der beiden Büroimmobilien bezifferte sie mit insgesamt 75 Mio. Euro.

In Wien verliert die S IMMO-Aktie schließlich 0,90 Prozent auf 22,00 Euro.

fel/cri

APA