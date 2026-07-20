Saab (B) Un präsentierte Quartalsergebnisse

Saab (B) Un hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,72 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at