Sadot Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sadot Group stellte am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -17,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sadot Group ein EPS von 2,30 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 99,86 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sadot Group 201,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at