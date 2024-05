Safe and Green Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Safe and Green Development gab am 15.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

