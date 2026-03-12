Saga Aktie

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WKN DE: A114UT / ISIN: GB00BLT1Y088

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12.03.2026 21:19:54

Saga (SGA) Q4 2025 Earnings Call Transcript

Image source: The Motley Fool.Thursday, March 12, 2026 at 11 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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