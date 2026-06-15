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WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009

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15.06.2026 02:23:20

Sahel juntas are 'crushing' basic freedoms

In the Sahel countries of Mali, Burkina Faso, and Niger, military rulers are increasingly clamping down on press freedom and freedom of expression. Many journalists, bloggers and activists have been forced into exile.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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