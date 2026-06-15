Basic Aktie
WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009
|
15.06.2026 02:23:20
Sahel juntas are 'crushing' basic freedoms
In the Sahel countries of Mali, Burkina Faso, and Niger, military rulers are increasingly clamping down on press freedom and freedom of expression. Many journalists, bloggers and activists have been forced into exile.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basic Inc. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.