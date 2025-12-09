SailPoint Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A2H7XF / ISIN: US78781P1057
|
09.12.2025 13:23:08
SailPoint Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for SailPoint Inc. (SAIL):
Earnings: -$35.98 million in Q3 vs. -$221.51 million in the same period last year. EPS: -$0.06 in Q3 vs. -$2.67 in the same period last year. Excluding items, SailPoint Inc. reported adjusted earnings of $42.74 million or $0.08 per share for the period.
Revenue: $281.94 million in Q3 vs. $235.26 million in the same period last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.08 to $0.09 Next quarter revenue guidance: $290 to $294 Mln Full year EPS guidance: $0.22 to $0.23 Full year revenue guidance: $1,067 to $1,071 Mln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SailPoint Technologies Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SailPoint Technologies Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.