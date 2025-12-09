SailPoint Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for SailPoint Inc. (SAIL):

Earnings: -$35.98 million in Q3 vs. -$221.51 million in the same period last year. EPS: -$0.06 in Q3 vs. -$2.67 in the same period last year. Excluding items, SailPoint Inc. reported adjusted earnings of $42.74 million or $0.08 per share for the period.

Revenue: $281.94 million in Q3 vs. $235.26 million in the same period last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.08 to $0.09 Next quarter revenue guidance: $290 to $294 Mln Full year EPS guidance: $0.22 to $0.23 Full year revenue guidance: $1,067 to $1,071 Mln