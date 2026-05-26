Saksoft: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Saksoft hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,81 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saksoft 2,27 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,49 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,42 INR. Im Vorjahr hatte Saksoft 8,21 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,07 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8,83 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at