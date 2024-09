Salamander-Nachfolger Schuhquadrat in Konkurs

Das Nachfolgeunternehmen des Schuhhändlers Salamander/Delka, Schuhquadrat GmbH, ist in Konkurs. Das teilte der Gläubigerschützer KSV1870 mit. Zahlen zur Verschuldung oder betroffenen Dienstnehmern lagen nicht vor, da das Insolvenzverfahren aufgrund eines Gläubigerantrags eröffnet worden sei. Als Insolvenzverwalter wurde Thomas Steiner bestellt, so der KSV.

Bereits im Vorjahr wurden die Filialen von Salamander und Delka geschlossen, Sanierer Rainer Schrems holte den deutschen Händler Görtz an Bord, der alte Filialen übernahm. Mit den Deutschen bahnt sich nun jedoch ein längerer Rechtsstreit an, denn das Unternehmen habe den vereinbarten Übernahmepreis für die Filialen sowie fällige Mieten nie bezahlt, so der Vorwurf der Rechtsanwaltskanzlei Singer & Kessler Rechtsanwälte, die Delka und Salamander vertritt.

"Wir, die Gläubiger von Delka/Salamander und viele MitarbeiterInnen, sind fassungslos", sagte Rainer Schrems in der Aussendung. "Ich bin doch schon viele Jahre im Sanierungsgeschäft, aber so etwas habe ich auch noch nie erlebt."

Die Berichts- und Prüfungstagsatzung für das Konkursverfahren wurde am 18. November angesetzt, Gläubiger können Forderungen bis zum 4. November anmelden, so der Gläubigerschutzverband.

bel/cri

