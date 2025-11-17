Salasar Techno Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Salasar Techno Engineering hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,27 Milliarden INR – ein Plus von 51,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salasar Techno Engineering 2,81 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at