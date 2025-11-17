|
17.11.2025 06:31:29
Sam Young Chemical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sam Young Chemical hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 143,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Sam Young Chemical 51,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sam Young Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,85 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 31,15 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
