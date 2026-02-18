Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
|
18.02.2026 16:47:22
Samer Tawk: From intensive care to Winter Olympic return
In 2018, Samer Tawk became the first athlete to represent Lebanon in cross-country skiing at the Winter Olympics. A year later, he was lying in a hospital bed wondering if he would ever walk again.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel
|Olympic Corp
|462,00
|-1,28%
