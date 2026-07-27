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27.07.2026 08:04:33
Samsung Card Earnings Fall In Q2
(RTTNews) - Samsung Card Co., Ltd. (029780.KS), a South Korean credit card and financial services company, on Monday reported an increase in net income despite lower sales in the second quarter of 2026 compared with the previous year.
For the second quarter, Net income attributable to shareholders of the parent company increased to KRW 154.2 billion from KRW 151.2 billion in the previous year.
Operating income increased to KRW 208.6 billion from KRW 200.5 billion in the prior year.
Sales decreased to KRW 1.18 trillion from KRW 1.26 trillion in the previous year.
Samsung Card is currently trading 2.46% higher at KRW 50,000 on the Korean Stock Exchange.
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