SAMSUNG SDS legte Quartalsergebnis vor

SAMSUNG SDS hat am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2314,20 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2206,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SAMSUNG SDS im vergangenen Quartal 3 717,77 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAMSUNG SDS 3 511,98 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at