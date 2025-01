Samsung überrascht mit Galaxy S25 Edge: Börse reagiert verhalten

Das Galaxy S25 Edge war allerdings zunächst nur in einem kurzen Video und ausgeschaltet an einem Stand zu sehen. Das Modell solle Mitte des Jahres in den USA und anderen Märkten verfügbar sein, sagte Samsung Smartphone-Chef TM Roh deer Nachrichtenagentur Bloomberg. Nach Informationen aus unternehmensnahen Kreisen soll das S25 Edge auch in Deutschland im zweiten Quartal erscheinen.

Auch von Apple wird eine dünnere iPhone-Version erwartet. Medienberichten zufolge könnte sie iPhone Air heißen. Analyst Francisco Jeronimo vom Tech-Marktforscher IDC sieht in Samsungs Vorankündigung einen cleveren Schritt. Es bringe dem Konzern Aufmerksamkeit angesichts der Spekulationen um Apples Pläne. Aber Samsung habe sich bei den Details zurückgehalten, um den Fokus nicht von den bereits vorbestellbaren neuen Modellen der S25-Serie abzulenken.

An der Börse in Südkorea schließt die Samsung-Aktie mit einem Minus von 0,92 Prozent bei 53.800 KRW.

SAN JOSE (dpa-AFX)