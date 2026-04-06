Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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06.04.2026 19:46:08
Samsung Will Shut Down Its Messages App Soon. What to Do Next
Using Samsung's texting app on your Galaxy phone? Get ready to move to something else, like Google Messages.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|193 100,00
|3,71%
|Samsung ADRs
|1 868,00
|8,10%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|129 100,00
|3,78%
|Samsung GDRS
|2 800,00
|5,66%