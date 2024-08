San Juan Basin Royalty Trust Units of BenefInt präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

San Juan Basin Royalty Trust Units of BenefInt lud am 14.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat San Juan Basin Royalty Trust Units of BenefInt im vergangenen Quartal 1,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 77,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte San Juan Basin Royalty Trust Units of BenefInt 8,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at