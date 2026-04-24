Sandvik AB präsentierte Quartalsergebnisse

Sandvik AB hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,09 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,98 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,69 Milliarden SEK – ein Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sandvik AB 29,30 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,24 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 31,30 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.at