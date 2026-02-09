|
Sansei: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sansei lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 27,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sansei 21,85 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 1,73 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden JPY umgesetzt.
