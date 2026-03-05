Sansuy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sansuy präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,48 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,000 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sansuy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 224,8 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 236,1 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 36,830 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte Sansuy ein Ergebnis je Aktie von -2,750 BRL vermeldet.

Umsatzseitig wurden 975,91 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte Sansuy 944,82 Millionen BRL umgesetzt.

