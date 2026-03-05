|
Sansuy legte Quartalsergebnis vor
Sansuy lud am 02.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Sansuy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 10,48 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,000 BRL je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,8 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,1 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -36,830 BRL. Im Vorjahr waren -2,750 BRL je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 975,91 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 944,82 Millionen BRL umgesetzt worden waren.
