Santierul Naval: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Santierul Naval stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,10 RON beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 RON je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,1 Millionen RON in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Santierul Naval einen Umsatz von 15,6 Millionen RON eingefahren.

Redaktion finanzen.at