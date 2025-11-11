Sanyo Trading präsentierte Quartalsergebnisse

Sanyo Trading hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,82 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 33,90 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 160,23 JPY. Im Vorjahr waren 180,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sanyo Trading 132,70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 129,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

