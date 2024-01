SAP-Aktie gibt leicht nach: Bestechungsvorwürfe gegen SAP - Strafzahlung von 98 Millionen Dollar

Die SEC erklärte am Mittwoch, sie habe festgestellt, dass SAP gegen die Foreign Corrupt Practices App verstoßen habe, als das Unternehmen mindestens von Dezember 2014 bis Januar 2022 Vermittler angeheuert habe, um Regierungsbeamte wegen Aufträgen des öffentlichen Sektors zu bezahlen.

Die SEC behauptet, dass die Bestechungen in Südafrika, Malawi, Kenia, Tansania, Ghana, Indonesien und Aserbaidschan stattfanden und als legitime Geschäftsausgaben verbucht wurden. Die Anklage ist Teil eines koordinierten globalen Vergleichs, an dem auch das US-Justizministerium und die Behörden in Südafrika beteiligt sind.

SAP hat der Anordnung der SEC zugestimmt, in der festgestellt wird, dass das Unternehmen gegen die Bestimmungen des Wertpapierrechts zur Bekämpfung von Bestechung, zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen und zur internen Kontrolle der Rechnungslegung verstoßen hat. Das Unternehmen erklärte sich bereit, die Verstöße zu unterlassen und 85 Millionen US-Dollar zuzüglich Vorfälligkeitszinsen in Höhe von mehr als 13,4 Millionen Dollar zu entrichten. Die Zahlung von SAP an die SEC wird durch eine Zahlung von bis zu 59 Millionen US-Dollar an die südafrikanische Regierung im Zusammenhang mit einer parallelen Untersuchung ausgeglichen.

Darüber hinaus wird SAP an das US-Justizministerium eine strafrechtliche Geldbuße in Höhe von 118,8 Millionen Dollar zahlen und einer Einziehung von rund 103 Millionen Dollar zustimmen, wovon 85 Millionen Dollar durch die Zahlung einer Entschädigung an die SEC abgegolten werden.

Die SAP-Aktie verlor am Donnerstag im XETRA-Handel letztlich 0,11 Prozent auf 141,88 Euro.

