SAP-Aktie weit im Plus: SAP-Geschäfte nehmen wieder Fahrt auf - Wachstums- und Gewinnprognose bestätigt

Der DAX-Konzern bestätigte seine Wachstumsprognose für das Cloud-Geschäft im Gesamtjahr ebenso wie für den Konzern und den operativen Gewinn. Vor drei Monaten hatte SAP den Cloud-Ausblick leicht gesenkt.

In den drei Monaten bis Ende September steigerte SAP den Konzernumsatz, der sowohl das Cloud-Geschäft als auch das Geschäft mit Software-Lizenzen und -Support umfasst, währungsbereinigt um 9 Prozent auf 7,74 Milliarden Euro. Der Cloud-Umsatz allein legte währungsbereinigt um 23 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem von SAP selbst bereitgestellten Konsens mit 3,53 Milliarden Euro gerechnet.

Der Betriebsgewinn auf Non-IFRS-Basis legte - ebenfalls wechselkursbereinigt - um 16 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro zu. Das lag über der Analystenprognose von 2,19 Milliarden Euro.

SAP sieht im Gesamtjahr nach wie vor einen Cloud-Umsatz von 14,2 bis 14,4 Milliarden Euro, was wechselkursbereinigt einem Wachstum von 23 bis 24 Prozent zum Vorjahr entspräche. Die Cloud- und Software-Erlöse zusammengenommen sollen währungsbereinigt um 6 bis 8 Prozent auf 27,0 bis 27,4 Milliarden Euro zulegen.

Das währungsbereinigte Betriebsergebnis (Non-IFRS) wird bei 8,65 bis 8,95 Milliarden Euro gesehen, was einem Plus von 8 bis 12 Prozent im Vergleich zu 2022 entspräche.

SAP-CFO: Müssen uns im vierten Quartal anstrengen

SAP muss für die Erfüllung seiner Cloud-Wachstumsziele im laufenden Jahr im Schlussquartal noch eine Schippe drauflegen. Der Finanzvorstand ist aber optimistisch. "In der Tat müssen wir uns anstrengen, um unser Cloud-Umsatzziel im vierten Quartal zu erreichen", sagte Dominik Asam im Gespräch mit Dow Jones Newswires. "Wir sind zuversichtlich, weil wir eine leichte Beschleunigung des Cloud-Umsatzes im dritten Quartal gesehen haben.

SAP hatte am Vorabend die vor drei Monaten leicht gesenkte Cloud-Wachstumsprognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das Wachstum ist im dritten Quartal auf währungsbereinigt 23 Prozent angesprungen nach 22 Prozent im Vorquartal. Im Gesamtjahr peilt der Softwarekonzern 23 bis 24 Prozent an. "Wir sind stolz darauf, dass wir trotz des makroökonomischen Gegenwinds Kurs halten", so Asam.

Am Markt kommt das gut an: Die Aktie steigt am Donnerstagvormittag um über 5 Prozent. SAP habe ein solides Quartal in einem unsicheren Umfeld vorgelegt, schreiben die Analysten der Citigroup.

SAP tue alles, um das Wachstum abzusichern, sagte Asam. Der Konzern fokussiere sich massiv darauf, Kunden, die derzeit noch auf lizenzierte Software auf eigenen Systemen setzen, in die Cloud zu bringen. "Die Cloud bietet die höhere Innovationsgeschwindigkeit und wir tun, was wir können, um unseren Kunden den Weg in die Cloud zu erleichtern", sagte er. Es gebe aber Kunden, etwa im staatlichen Bereich, für die das Lizenzgeschäft wichtig sei.

Auf Kurs für zweistelliges Gewinnwachstum

Erholungspotenzial sieht Asam bei "transaktionalen" Umsätzen auf Plattformen wie dem Reisebuchungs- und -Abrechnungsportal Concur und Fieldglass, einer Plattform für Zeitarbeit, weil "wir dort aktuell auf sehr niedrigen Niveau laufen". Außerdem verweist er auf den Auftragsbestand (Current Cloud Backlog), der die gesicherten Aufträge auf Sicht eines Jahres beziffert. Dieser sei das dritte Quartal in Folge währungsbereinigt um 25 Prozent gewachsen.

Beim Betriebsgewinn auf Non-IFRS-Basis ist SAP unterdessen mit einem Wachstum von 19 Prozent in den ersten neun Monaten klar auf Kurs, die angepeilte Wachstumsrate von 8 bis 12 Prozent im Gesamtjahr zu erreichen. "Wir haben mit Blick auf den Betriebsgewinn im Gesamtjahr in der Tat eine sehr komfortable Ausgangsposition", sagte Asam. "Wir haben im vierten Quartal auch ein paar Gegenwind-Themen zu verdauen", warnte der Manager zugleich. Er nannte einen höheren Mitarbeiterstamm und negative Sondereffekte. Asam zeigte sich aber zufrieden. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim Betriebsgewinn den Mittelpunkt der Guidance und damit ein zweistelliges Wachstum erreichen, ist jetzt sehr stark."

Bei den Kosten werde SAP seine Anstrengungen verstärken. "Wir drehen an vielen Schrauben, um sicherzustellen, dass die Kosten unterproportional zum Umsatz wachsen", so der CFO. Zu Lasten der zentralen Investitionen werde das aber nicht gehen. "Ich möchte betonen, dass wir auf keinen Fall Hypotheken auf die Zukunft legen wollen und dass wir weiterhin aggressiv in Forschung & Entwicklung investieren, um eben auch bei Themen wie Künstlicher Intelligenz vorneweg zu laufen. Denn auch diese Themen werden kriegsentscheidend sein, um unseren Cloud-Umsatz zu steigern"

SAP ziehen deutlich an - Zahlen "besser als befürchtet"

Die Aktien von SAP zogen am Donnerstag nach Quartalszahlen um 5,07 Prozent an und schlossen bei 127,28 Euro. Damit übersprangen sie mehrere für den kurz- bis mittelfristigen Trend wegweisende charttechnische Durchschnittslinien und zählten zu den größten Gewinnern im DAX. Seit Jahresbeginn haben sie schon mehr als ein Drittel an Wert gewonnen.

Der Softwarekonzern sieht sich nach deutlichen Zuwächsen vor allem im zukunftsträchtigen Cloudgeschäft auf Kurs zu den Jahreszielen. Am Markt fielen die Reaktionen überwiegend positiv aus.

Die Walldorfer hätten besser abgeschnitten als von ihm befürchtet, kommentierte Jefferies-Analyst Charles Brennan. Auch Michael Briest von der Schweizer Großbank UBS attestierte SAP "sehr ordentliche Zahlen". Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, müsse das Unternehmen allerdings die Cloud-Erlöse im Schlussquartal um mindestens ein Viertel steigern - nach 23 Prozent im abgelaufenen Quartal.

Knut Woller von der Baader Bank sah das operative Ergebnis (Ebit) dank des starken Lizenzengeschäfts über den Erwartungen - einzig die Cloud-Erlöse hätten ein wenig enttäuscht. SAP ist mit einem Börsenwert von knapp 160 Milliarden Euro das mit Abstand am höchsten bewertete Unternehmen Deutschlands. FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)