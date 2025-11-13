Sapporo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sapporo gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 116,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 69,62 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 137,89 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at