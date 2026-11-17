Avio Aktie
WKN DE: A14XKE / ISIN: IT0005119810
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17.11.2026 10:27:11
Satellite group Iceye launches €2bn bid for Italian rocket maker Avio
Finnish-Polish group seeks to create integrated European space and defence company as governments push for greater independence from USWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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