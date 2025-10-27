Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
27.10.2025 12:33:00
Saudi-arabisches Start-up bringt KI-Betriebssystem auf den Markt
Alles lässt sich einfach mittels Sprache bedienen. Das ist Humain 1 – das KI-Betriebssystem des saudischen Start-ups Humain.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Aktien in diesem Artikel
|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
|12,90
|-0,77%
