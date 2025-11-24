Aramco Aktie
WKN DE: A2PVHD / ISIN: SA14TG012N13
|
24.11.2025 13:24:32
Saudi Aramco weighs raising billions of dollars from its biggest disposals yet
It’s weighing the sale of a stake in its oil export and storage terminalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)mehr Nachrichten
Analysen zu Saudi Public Transport Company Bearer Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aramco (Saudi Aramco)
|25,24
|-1,41%
|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
|10,50
|-4,46%