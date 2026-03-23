ByteDance Aktie
WKN DE: BYT111 / ISIN: NET000BYT111
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23.03.2026 01:07:13
Savvy to buy ByteDance studio Moonton for US$6 billion
Moonton’s multiplayer mobile games are particularly popular in South-east AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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