Sawada präsentierte Quartalsergebnisse

Sawada präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 129,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 130,09 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sawada im vergangenen Quartal 16,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sawada 9,07 Milliarden JPY umsetzen können.

