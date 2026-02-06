SBD Capital legte Quartalsergebnis vor

SBD Capital hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

SBD Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at