SBS Transit Aktie
WKN: A0DP7N / ISIN: SG1F58858209
|
11.11.2025 11:44:48
SBS Transit Q3 earnings fall 20.6% due to lower interest income
Revenue is also lower due to the loss of the Jurong West contract package to SMRT in September 2024
Aktien in diesem Artikel
|SBS Transit Ltd Board Lot Of 500
|3,25
|0,62%
