Scandinavian Enviro Systems AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Scandinavian Enviro Systems AB hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 96,72 Prozent auf 1,6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at