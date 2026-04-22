Apache Aktie
WKN: 857530 / ISIN: US0374111054
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22.04.2026 14:29:00
Schadcode-Schlupflöcher bedrohen Apache Airflow und Airflow Keycloak
Apaches Open-Source-Workflow-Management-Plattformen Airflow und Airflow Keycloak sind verwundbar. Eine Lücke gilt als kritisch. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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