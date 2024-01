Schaeffler-Aktie gefragt: Weitere Anteilsaufstockung an Vitesco

Wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte, wurden weitere 3,6 Millionen Vitesco -Aktien von der BofA Securities Europe gekauft. Dies entspricht einem Anteil von etwa 9,00 Prozent an Vitesco. Der Preis für die Papiere liege unter der Offerte des Übernahmeangebots von 94 Euro je Aktie. Die Bank habe die Aktien im Rahmen eines "Total-Return-Swap-Geschäfts" nach Ankündigung der Offerte von Schaeffler im Markt erworben.

Der Anteil des Autozulieferers an Vitesco erhöht sich auf rund 38,87 Prozent. Die IHO als Holding der Familie Schaeffler hält weiterhin knapp 50 Prozent der Anteile an Vitesco, so dass Schaeffler zusammen mit der IHO Holding über rund 88,81 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an Vitesco verfüge.

Wie geplant soll der Zusammenschluss von Schaeffler und Vitesco im vierten Quartal 2024 über die Bühne gehen. Anfang Februar müssen die Aktionäre über die Vereinheitlichung der Aktiengattung abstimmen.

Die Schaeffler-Aktie klettert zeitweise im XETRA-Handel um 2,51 Prozent auf 5,72 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)